La torre nera, la serie di Stephen King è di Prime Video o Netflix? Risponde Mike Flanagan

All'inizio di dicembre 2022 è stata ufficialmente annunciata la serie tv de La torre nera, adattamento della saga letteraria di Stephen King che sarà portata sul piccolo schermo dall'acclamato autore Mike Flanagan, grande fan del Re dell'Horror.

Da allora però non ci sono stati ulteriori aggiornamenti sullo stato della produzione, dettaglio non da poco al quale Flanagan in queste ore ha provato a rimediare con una nuova intervista promozionale. Parlando al podcast Script Apart, nello specifico, Mike Flanagan ha confermato che la serie de La torre nera non ha ancora una piattaforma di streaming, e che lo sviluppo dello show sta proseguendo in maniera autonoma in attesa che un servizio ne acquisti i diritti.

"Io e il mio partner creativo Trevor Macy abbiamo i diritti di The Dark Tower", ha specificato il regista. "Abbiamo escluso la serie dal nostro accordo con Netflix, sapendo che ce ne saremmo andati, e l'abbiamo anche esclusa dal nostro nuovo accordo con Amazon, sapendo che avevano già provato a fare un adattamento di questa saga e pensando che magari non sarebbero stati interessati a riprovarci. Non abbiamo ancora un partner, quindi lo stiamo sviluppando da soli, il che è davvero fantastico se posso dirlo. Si tratta del progetto dei miei sogni, del resto, erano anni che speravo di poterlo fare. Non escludo il coinvolgimento di Amazon in futuro, ma il nostro rapporto con loro è appena iniziato quindi dobbiamo vedere. Ma, sì, lavoro a The Dark Tower ogni giorno."

Ricordiamo che Mike Flanagan è passato da Netflix a Prime Video poco prima dell'annuncio de La torre nera: chi si accaparrerà i diritti di distribuzione dello show? Staremo a vedere.