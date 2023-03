La torre nera, la serie tv da Stephen King includerà personaggi di Shining e Doctor Sleep?

La torre nera di Mike Flanagan non ha ancora una casa streaming ma l'autore de Il gioco di Gerald e Doctor Sleep è continuamente a lavoro sull'ambizioso adattamento della saga letteraria tratta da Stephen King.

Nel corso di una recente intervista con il podcast Script Apart, infatti, l'autore ha parlato dei suoi piani per la serie televisiva, della quale si è assicurato i diritti e che sta sviluppando in maniera indipendente. Secondo Mike Flanagan, la serie tv de La torre nera potrebbe includere personaggi di Doctor Sleep, sequel di Shining tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King che lo stesso Flanagan ha adattato per il grande schermo in un film del 2019 con protagonisti Ewan McGregor e Rebecca Ferguson prodotto e distribuito da Warner Bros. Tra questi personaggi, il regista ha menzionato in particolare Rose the Hat e True Knot.

"La cosa grandiosa dell'universo di Stephen King è che tutto è connesso, tra le sue opere", ha detto Mike Flanagan, che considera La torre nera come il punto di unione dell'universo kinghiano. "C'è spazio in quel mondo per personaggi come True Knot, o anche per Rose the Hat. Al momento ne ho i diritti, spero di poterli mantenere abbastanza a lungo per realizzarlo. Nell'universo de La torre nera, ci sono tantissimi altri personaggi del mondo di King che entrano in gioco in modi diversi. E un adattamento potrebbe permettermi di apportare modifiche al materiale originale pur mantenendone intatto lo spirito. Doctor Sleep, ad esempio, è stato scritto dopo la conclusione di The Dark Tower. Ma c'è un personaggio in The Dark Tower, chiamato Dandelo, che penso sia cugino di True Knot, che è questo vampiro emotivo che si nutre di risate invece che di paura. C'è spazio nel mondo de La torre nera per True Knot, quindi. Potrebbe esserci spazio anche per Danny Torrance. In particolare, penso che l'universo di Shining - l'universo di Doctor Sleep - possa perfettamente combaciare con quello de La torre nera. Soprattutto perché, nel nostro film, Dick Hallorann punta quasi alla Torre Nera nella sua ultima scena con Dan".

