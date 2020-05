La Torre Nera, svelati nuovi dettagli della serie cancellata

Nei giorni scorsi i fan della celebre saga scritta da Stephen King sono rimasti delusi dopo aver letto della cancellazione de La Torre Nera, nel frattempo lo showrunner ha voluto condividere qualche retroscena sulla trama della prima stagione.

Glen Mazzara ha partecipato al podcast "The Kingcast" svelando, tra le altre cose, gli elementi più originali e le parti che avrebbe voluto vedere nelle puntate della serie TV: "Aspettavo con ansia di vedere Blaine il mono, avevo un sacco di idee a riguardo. Volevo anche vedere Padre Callahan, infatti speravo di mostrare la storia di Callahan da quando va via da Salem's Lot e finisce nel Medio-Mondo, sarebbe stata una miniserie, perché non penso che saremmo riusciti a mandarla in onda nelle puntate de La Torre Nera. Volevo chiamare i comici migliori di Hollywood per scrivere la scena in cui Roland e Susannah incontrano Dandelo, volevo far ridere a squarciagola. Erano tutte cose che mi sarebbe piaciuto fare".

Siamo sicuri che i fan avrebbero apprezzato tutte queste idee dello showrunner, se cercate altre informazioni a riguardo, vi segnaliamo questa notizia riguardo la trama de La Torre Nera, rivelata da Glen Mazara e che è stata cancellata da Amazon, anche se non conosciamo i motivi dietro questa decisione.