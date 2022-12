La torre nera, ufficiale: Mike Flanagan annuncia la serie tratta da Stephen King!

Neanche una settimana dopo l'annuncio del passaggio di Mike Flanagan da Netflix a Prime Video, l'autore ha già annunciato un importante e ambizioso progetto: la serie tv de La torre nera, adattamento della famosa saga letteraria di Stephen King.

"Prima del nostro accordo con Amazon, abbiamo acquisito i diritti de La torre nera" ha dichiarato Mike Flanagan in una nota. "Se sapete qualcosa sul mio conto, allora saprete che stiamo parlando del mio personale Santo Graal, è un progetto che mi ha ossessionato per la maggior parte della mia vita. E' qualcosa che abbiamo sviluppato da soli e siamo davvero entusiasti di metterci finalmente a lavoro". Come sottolineato da Variety, la serie de La torre nera non è legata al nuovo accordo di Flanagan con Prime Video, ma ciò non significa necessariamente che la serie non finirà su Prime Video: al momento, comunque, il progetto potrebbe essere acquistato da qualunque servizio di streaming.

La Intrepid di Mike Flanagan era precedentemente sotto accordo globale con Netflix, per cui la compagnia ha realizzato numerosi spettacoli di successo nel genere horror come The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e The Midnight Club. Prossimamente, verrà distribuita la nuova (e ultima) serie The Fall of House of Usher, tratta da Edgar Allan Poe.

Nel corso della sua carriera Mike Flanagan ha realizzato numerosi adattamenti di Stephen King, come Il gioco di Gerald (sempre per Netflix) e il sequel di Shining Doctor Sleep per Warner Bros. La saga de La torre nera, composta da otto libri, era stata precedentemente portata sul grande schermo nel film The Dark Tower, con Idris Elba e Matthew McConaughey, che ottenne pessimi risultati di critica e box office. Per Mike Flanagan, la serie tv sarà composta da cinque stagioni e da due film (!) con la sceneggiatura del pilot già scritta.

Quali sono le vostre aspettative per la serie tv? Ditecelo nei commenti!