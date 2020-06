Torta alle pesche in padella di Natalia Catellani: ecco la ricetta de La Prova del Cuoco

Nella puntata de La Prova del Cuoco andata in onda oggi 8 Giugno, Natalia Cattelani ha mostrato la ricetta della Torta alla pesche in padella, che però come osservato dalla stessa cuoca può essere cotta anche in forno, sebbene il caldo non sia proprio un alleato.

Gli ingredienti sono i seguenti:

4 pesche dalla polpa gialla

200g farina 0

160g di zucchero di canna

50g olio di semi di girasole

50g latte intero

3 uova

1 buccia di limone bio

2cc lievito per dolci

2cc frutta secca

q.b. zucchero a velo

La preparazione deve essere effettuata usando una padella antiaderente a fondo spesso, che deve essere foderata con un cerchio di carta forno.

Bisogna versare sul fondo un pò di zucchero di canna e distribuire a raggio le fette di pesca, disponendo al centro i dadini di pesca.

In una ciotola, è necessario rompere le uova intere da lavorare con una frusta elettrica. A questo punto si può aggiungere l'olio di semi di girasole o l'olio di oliva. Unire anche il latte, mescolare ed aggiungere la scorza di limone grattugiata, la farina setacciata ed il lievito.

Al composto si possono anche aggiungere dei pezzetti di pesca. Si può mescolare e versare tutto nella padella e livellare.

Se si sceglie la cottura al gas si può usare una ghiera media al minimo. Il tempo di cottura è di 20 minuti, ma è necessario anche girare la torta dall'altra parte per farla colorire.

