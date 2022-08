Totally Completely Fine: Thomasin McKenzie di 'Last Night in Soho' nel cast dello show

Sundance Now, la piattaforma di streaming di AMC Networks, ha svelato due nuove serie in arrivo: "Totally Completely Fine" con Thomasin McKenzie ("Last Night in Soho") e "Sanctuary" con Elaine Cassidy ("The Wonder").

Gli spettacoli di Sundance Now Original, che saranno presentati in anteprima nel 2023, si uniscono a una serie di show già annunciati che includono gli attori Sarah Goldberg, che abbiamo visto anche nella terza stagione di Barry, Temuera Morrison ("The Book of Boba Fett") e Travis Fimmel ("Vikings").

Basata su fatti realmente accaduti, "Totally Completely Fine" è una dark-comedy di sei puntate che esplorerà la complessità del dolore, il potere dell'amicizia e i modi in cui la tristezza può unire le persone. Seguirà le vicende di una ventenne Vivian Cunningham (McKenzie), che erediterà la baracca costiera di suo nonno su una scogliera, con il compito di aiutare le persone che si avvicinano troppo al limite.

“Sanctuary” è invece una serie fantasy-misteriosa basata sul romanzo di V.V. James. Ambientata in una piccola città immaginaria del Regno Unito con lo stesso nome, il caos divamperà a seguito della morte del golden boy del paese a causa di un incidente inspiegabile. Le accuse di omicidio iniziano a circolare e la strega di Sanctuary (Cassidy) e sua figlia (Hazel Doupe) vengono rapidamente coinvolte in una moderna caccia alle streghe.