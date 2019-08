Tottenham - Inter, dove guardarla gratis in TV ed in streaming

Ultimi match per l'International Champions Cup, che vedranno protagoniste le squadre italiane. Domani, Sabato 3 luglio, toccherà nuovamente al Milan, che sfiderà il Manchester United in una superclassica del calcio europeo. Domenica 4 Luglio sarà la volta dell'Inter di Antonio Conte, che scenderà in campo a Londra.

Gli avversari sono i vicecampioni d'Europa del Tottenham. I nerazzurri faranno visita al nuovo stadio degli Spurs, alle 16:06 italiane nell'ultimo match nella coppa estiva, nel corso del quale hanno collezionato un pareggio ed una sconfitta.

Come sempre, la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sport Italia sul Digitale Terrestre alla posizione 60 del mux DFREE (UHF 50). Per coloro che non riescono ad accedere al canale di Criscitiello, sarà disponibile anche una diretta streaming sul sito web ufficiale della televisione, anche in alta definizione.

Antonio Conte spera di chiudere questa prima fase di precampionato con una vittoria di prestigio contro il Tottenham di Mauricio Pochettino, in attesa degli ultimi colpi di mercato tanto attesi dal tecnico salentino. Sfumato l'obiettivo Romelo Lukaku, ormai in orbita Juventus nell'ambito dello scambio con Dybala, l'amministratore delegato Beppe Marotta sta trattando Edin Dzeko con la Roma ed Edinson Cavani del Paris Saint Germain, ma il mercato ancora non è chiuso e non sono da escludere colpi di scena.