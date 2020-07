Totti, arriva la serie TV! Nel casto Pietro Castellitto e Greta Scarano

I tifosi della Roma (ma presumibilmente non solo loro) stanno per ricevere un graditissimo regalo da parte di Sky: la serie su Francesco Totti è ormai una realtà concreta, con tanto di nomi degli attori a cui andrà il compito di interpretare lo storico capitano dei giallorossi e sua moglie Ilary Blasi.

La serie si chiamerà Un Capitano e, stando a quanto rivelato da Il Messaggero, nel ruolo del Pupone vedremo il ventottenne Pietro Castellitto (La Profezia dell'Armadillo), figlio del più noto Sergio e di sua moglie Margaret Mazzantini; a prestare il volto alla showgirl da 15 anni sposata con l'ex-calciatore ci sarà invece Greta Scarano (Smetto Quando Voglio, Suburra).

Ad interpretare l'ex-allenatore della Roma Luciano Spalletti ci sarà invece Gianmarco Tognazzi (Romanzo Criminale, Tutta Colpa di Freud), mentre ci sarà Monica Guerritore (Scandalosa Gilda, La Peggior Settimana della mia Vita) a dar volto alla madre del Campione del Mondo 2006.

Tutto pronto per il via, dunque: le riprese di Un Capitano inizieranno il prossimo 20 luglio e si protrarranno per circa 13 settimane. La serie sarà prodotta da Sky e Wildside, mentre alla regia dei sei episodi dello show troveremo Luca Ribuoli. Qualche giorno fa, intanto, proprio Francesco Totti ha avuto qualcosa da ridire sul look della moglie Ilary.