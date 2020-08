Ilary Blasy e Totti infuriati: 'No alla mercificazione del corpo delle adolescenti'

Ilary Blasi e Francesco Totti si scagliano sui social contro Monica Mosca, direttrice del settimanale Gente, che ha pubblicato in prima pagina senza alcun ritegno la foto di Chanel, oscurandone il viso ma mettendo in primo piano il suo lato B.

La secondogenita della presentatrice e dell'ex capitano della Roma ha da poco compiuto 13 anni, e appare in spiaggia accanto al padre. Ai due genitori non è andata proprio giù la scelta del giornale che ritengano abbia notevolmente contribuito al desolante svilimento del corpo di una ragazzina con il solo scopo di un guadagno facile.

La coppia di comune accordo in un post pubblicato nelle storie su Instagram ha scritto: "Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti".

Molti utenti del web hanno criticato aspramente il settimanale, sottolineando il controsenso dovuto al volto pixellato e al sedere in primo piano. Altri hanno addirittura accusato Ilary di non essere una buona madre in quanto ha permesso alla figlia di indossare un costume particolarmente succinto.

La situazione appare particolarmente complessa ed è di fatto intervenuto anche il Telefono Azzurro, l'organizzazione che si occupa di tutelare i diritti dei minori, sottolineando che i principi della Carta di Treviso siglata nel 1990 invitano i mass media a non turbare in alcun modo o a ledere psicologicamente la dignità di un minore a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.

Intanto Chanel è da poco approdata su Instagram divertendo i suoi follower con vari Tik Tok.