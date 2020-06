Totti boccia il nuovo look di Ilary Blasi: 'Tu non stai bene'

Nonostante la quarantena sia finita, il divertimento in casa Totti non manca, complice anche la simpatia dell'ex capitano della Roma che ci ha sempre abituato a sketch e momenti simpatici. L'ultimo siparietto in ordine di tempo riguarda il nuovo look dell'ex Letterina.

Nelle ultime ore infatti la moglie del Pupone ha mostrato su Instagram un nuovo look ed una nuova acconciatura, che però a quanto pare non è stata propriamente apprezzata dal marito, complici anche i bigodini sfruttati in maniera quanto meno "particolare".

La Blasi, evidentemente soddisfatta per il suo lavoro, ha mandato un messaggio Whatsapp al marito riferendosi alla fotografia, senza però ricevere alcuna risposta. E' stato necessario un altro messaggio con scritto "toc toc? Allora? Sii sincero e onesto" per ricevere un "ma che foto ti sei fatta? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene" da parte dell'ex attaccante della Roma, che ha fatto letteralmente impazzire gli utenti che, come sempre, hanno ripreso la risposta divertiti.

Ilary a questo punto si è rivolta all'altro maschio di casa, Cristian, che però ha tagliato corto mandando a quel paese la madre senza troppi giri di parole.

Di recente Ilary Blasi è stata vittima dei follower che l'hanno criticata su Instagram. La coppia, a fine lockdown si è anche concessa una passeggiata in incognito a Roma.