Totti, i commoventi auguri del Capitano alla sua Roma: 'Magica e senza tempo'

Comparso di recente in Speravo de morì prima, la serie Sky interpretata da Pietro Castellitto che racconta gli ultimi anni della sua carriera da calciatore, Francesco Totti è tornato sui social per celebrare il compleanno di Roma nel giorno della sua fondazione.

Oggi 21 aprile 2021 sono infatti trascorsi esattamente 2774 anni da quel fatidico 753 a.C., e un romanzo doc come il Pupone non poteva certo esimersi dall'esprimere il suo amore nei confronti della città eterna. Nato e cresciuto nella capitale, l'ex capitano della Roma ha vestito i colori giallorossi dal 1992 al 2017. Il suo toccante addio al calcio giocato, lo ricordiamo, è ripreso con filmati di repertorio anche nell'episodio finale di Speravo de morì prima.

"Buon compleanno Roma mia, meravigliosa, unica, magica e senza tempo!" ha scritto il calciatore su Facebook, dove ha condiviso una suggestiva foto del Colosseo visto dall'interno. Sotto al post, che neanche a dirlo ha raggiunto quasi 100 mila like nel giro di un'ora, sono comparsi i commenti di suoi ex compagni di squadra come Francesco Moreiro e Alberto Aquilani.

A proposito dell'ex capitano giallorosso, vi ricordiamo che su Prime Video è disponibile Mi Chiamo Francesco Totti, documentario di Alex Infascelli (S is for Stanley) accompagnato dalla voce narrante dello stesso Totti.