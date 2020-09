Totti sulle foto della figlia Chanel su Gente: 'Io ed Ilary pronti alle vie legali'

Nelle ultime settimane ha fatto molto discutere la fotografia pubblicata dal settimanale Gente di Chanel Totti, la figlia tredicenne dell'ex capitano della Roma, che ha attirato non poche critiche da parte del web. Il capitano della Roma ha discusso del tema nel corso di un'intervista concessa a Paolo Condò su Repubblica.

Totti, pur precisando che non dà troppo peso ai social media, ha riconosciuto che alcuni commenti che ha letto sulla figlia hanno mandato in bestia sia lui che sua moglie Ilary Blasi. "Neanche li leggevo, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente... ecco, questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa. Ci saranno conseguenze legali" ha affermato l'ex numero dieci della Roma e della Nazionale Italiana, senza però scendere troppo nei dettagli.

La scorsa settimana la coppia aveva diffuso un duro comunicato contro Monica Mosca di Gente, in cui invitava il settimanale ad evitare la mercificazione del corpo delle adolescenti. La figlia Chanel anche prima di questo spiacevole episodio era molto amata dal pubblico, anche grazie all'incredibile somiglianza con la madre Ilary Blasi, con cui ha intrattenuto i fan anche durante la quarantena tra un balletto su Tik Tok ed una storia su Instagram.