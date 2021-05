Totti gelosissimo di Ilary: il commento sui social è esilarante

Totti e Ilary sono una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da circa 20 anni ormai, si sono infatti conosciuti all'inizio degli anni 2000 e si sono sposati nel 2005 mettendo al mondo tre bellissimi bambini. Nonostante il tempo che passa però, il Capitano sembra essere ancora gelosissimo della sua consorte.

A dimostrarlo ci sono i continui commenti di Totti proprio sotto le foto social di Ilary e l'ultimo della lista ha fatto morire dalle risate i follower dei due. La conduttrice ha infatti postato su Instagram un suo scatto mentre in treno rientrava a Roma di ritorno da Milano dove aveva condotto L'Isola dei Famosi. L'immagine la ritrae di profilo e la didascalia recita: "Perfetta compagna di viaggio" riferendosi ad un'acqua che stava pubblicizzando. Totti, cogliendo la palla al balzo ha scritto: "L'importante che è sempre al femminile", sottolineando scherzosamente che nessuna compagnia maschile è ammissibile per l'ex letterina di Passaparola

In generale questo non è un momento molto felice per Ilary Blasi che deve fare i conti con i deludenti ascolti de L'Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 insomma non sembra convincere molto il pubblico. Diversamente invece, il Capitano ha ricevuto una grande soddisfazione visto che, Speravo de morì prima ha ottenuto un David di Donatello.