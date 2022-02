Totti e Ilary Blasi al capolinea? Dopo 20 anni la coppia prossima alla separazione

Sembra che ormai non ci siano più dubbi: la relazione tra il Pupone Nazionale Francesco Totti e l'ex letterina Ilary Blasi è giunta al capolinea dopo oltre 20 anni di cui ben 17 trascorsi come marito e moglie. A rivelarlo è Dagospia secondo cui nel corso di una gita ai Castelli Romani sarebbe scoppiato un burrascoso litigio.

I due ormai da diverso tempo non si vedono insieme e sui social scarseggiano quanto mai le pubbliche dimostrazioni d'amore. Si dice addirittura che da diverso tempo vivano sotto due tetti separati pur mantenendo costanti i rapporti per via dei loro 3 figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Ilary non si è nemmeno fatta vedere al 45esimo compleanno di Francesco, celebrato con amici e parenti lo scorso 27 settembre, all'epoca dei fatti però si parlava di concomitanti impegni di lavoro ma ora, questo sembra un chiaro segnale di quanto il loro matrimonio fosse in crisi ormai da diversi mesi. Sembra dunque giunta al termine anche una delle relazioni più salde dello show-biz italiano, amatissimi dal pubblico per la loro dissacrante ironia e semplicità.

Il primo incontro tra Totti e Ilary è stato anche mostrato in Speravo de morì prima, la serie dedicata al Capitano della Roma andata in onda lo scorso anno in cui, è stata anche riprodotta la scena del Derby in cui il Pupone le dedica la maglia "Sei Unica" rendendo pubblico quindi il loro amore.