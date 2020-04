Totti su TikTok insieme alla figlia: il balletto è tutto da ridere

Nonostante la quarantena, il morale in casa Totti sembra essere alle stelle. L'ex capitano della Roma infatti è stato protagonista di un simpatico video sull'account TikTok ufficiale della secondogenita Chanel, che sulla piattaforma social per più piccoli vanta tanti follower.

L'ultimo filmato vede protagonista una buona parte della famiglia. Oltre al papà, infatti, nel video compaiono anche il fratello Christian e la sorella Isabel. Così, mentre Chanel balla cercando di restare seria, il Campione del Mondo 2006 sfoggia tutta la sua simpatia con smorfie improbabili accompagnate da mosse da ballo divertite, il tutto sulle note di "2020 Baby di Poli Ok ft Uzi Lvke.

Chanel è l'unica ad andare a tempo, ma a rubare la scena è il padre e la piccola Isabel, che ridono mentre guardano l'obiettivo della fotocamera. Non poteva mancare il contributo di Christian: il 14enne fa il suo ingresso in scena con un cappuccio in testa in stile Eminem che partecipa divertito al balletto.

Alla fine anche Chanel cede e scoppia a ridere. La ragazzina evidentemente non è riuscita a rimanere seria nel vedere il padre ed il resto della sua famiglia cimentarsi in un balletto che probabilmente proprio non era nelle loro corde. Totti però ci ha abituato a siparietti di questo tipo, e la sua simpatia non è certo cosa nuova.