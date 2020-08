Al via il Tour de France 2020: ecco la programmazione Rai per poter seguire l'evento

In un anno complesso come questo, l'avvio del Tour de France 2020 è uno spiraglio di normalità. Si tratta chiaramente di un'edizione particolarmente complessa che, per la prima volta nella sua storia, partirà con molto ritardo. L'evento, che sarà totalmente trasmesso dalla Rai, si svolgerà infatti tra il 29 agosto e il 20 settembre.

Ogni giorno, come di consueto, su Rai 2 sarà trasmesso il Tour in diretta. La telecronaca sarà affidata a Francesco Pancani e Marco Saligari, con la speciale partecipazione dello scrittore Fabio Genovesi, da sempre appassionatissimo del mondo ciclistico.

Ogni tappa al suo termine sarà commentata durante Tour Replay, altro appuntamento quotidiano in onda su Rai Sport che potrà contattare su alcuni super ospiti d'eccezione tra cui citiamo ex ciclisti del calibro di Daniele Bennati e Alessandro Ballan. All'inviato Ettore Giovannelli, invece, saranno affidate le interviste ai protagonisti che si sfideranno per ottenere la tanto desiderata Maglia Gialla.

La programmazione dedicata alla Grand Boucle sarà poi completata dalla striscia Tour di notte, ovvero una sintesi in notturna della tappa per coloro che non hanno avuto la possibillità di gustarla in diretta. Molti sono i dubbi su questa 107esima edizione del Tour e, massima l'allerta per il primo grande evento sportivo che si svolgerà dopo questa complessa estate alle prese col Covid. Siamo certi che nonostante tutto, sarà un evento spettacolare.

Ricordiamo a tutti gli appassionati di ciclismo che la versione videogame del Tour de France 2020 è da poco disponibile PlayStation 4 e Xbox One. Se siete curiosi di saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Tour de France 2020.