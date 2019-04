Tracy Morgan prende in giro Jussie Smollett per via della presunta aggressione

Come ricorderete, pochi mesi fa scoppiò il caso dell'aggressione di Jussie Smollett. L'attore di Empire aveva dichiarato di aver subito un attacco a sfondo razziale da parte di alcune persone, ma dopo alcune indagini più approfondite, la polizia arrestò l'attore con l'accusa di essersi inventato tutto.

Dopo diverse peripezie, nei giorni scorsi è arrivata l'assoluzione di Justin Smollett da tutte le accuse: caso chiuso quindi? Assolutamente no. Il comico Tracy Morgan infatti, durante una recente ospitata nello show di Jimmy Fallon, ha infatti scherzato sulla vicenda, prendendo in giro l'attore.

Morgan si è seduto è ha iniziato a scherzare col presentatore, dicendo di essere stato assunto proprio in Empire: "Contrattualmente tutto quello che devo fare è fingere un crimine d'odio", riferendosi palesemente alla vicenda di Smollett. Al che, Fallon gli ha chiesto "Quindi non ci credi a quella storia?".

Ecco la risposta di Morgan, sempre con toni abbastanza scherzosi: "No, non ci credo. Innanzitutto le persone razziste non ti saltano addosso in mezzo al vortice polare". Per il comico infatti, i razzisti non solo non guardano Empire, ma "gli piace essere razzisti in primavera", e non quando fa troppo freddo.

Naturalmente si tratta semplicemente di alcune battute effettuate da un comico in un talk show, ma è chiaro che la vicenda di Smollett ha lasciato degli strascichi nel mondo di Hollywood, e chissà se non sarà arricchita da ulteriori puntate. Voi che ne pensate della situazione?