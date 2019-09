Un altro tradimento per Bonnie in un promo della stagione 18 de I Griffin

La serie Family Guy, più nota in Italia come I Griffin, torna per la diciottesima stagione, che debutta negli USA questa domenica su Fox. Un promo del primo episodio, pubblicato sul canale Youtube di Animation on Fox, mostra i ragazzi in partenza per una crociera.

Doveva essere un'avventura per soli uomini, ma Peter Griffin pensa bene di portare con sé anche la moglie Lois e i figli Chris, Meg e Stewie. Quando li vedono arrivare, Cleveland e Joe chiedono a Lois di non dire alle loro mogli di essere con loro, ma lei ignorandoli si scatta un selfie per poi inviarlo alle amiche.

Le immagini mostrano poi che quando riceve il messaggio, Bonnie, la moglie di Joe, è a letto con qualcuno, un uomo a cui si rivolge chiamandolo "Father Mohanan".

Non è la prima volta che Bonnie tradisce suo marito, l'agente di polizia costretto sulla sedia a rotelle dopo un incidente sul lavoro. Otto anni fa, infatti, era stata sul punto di lasciare Joe per un uomo a Parigi.

Family Guy, l'irriverente serie creata da Seth MacFarlane, è diventata famosa anche per le parodie e i continui rimandi alla cultura pop. Nell'ultima stagione, infatti, abbiamo assistito tra le altre cose a una parodia di It con Quagmire nei panni del clown Pennywise, e a un omaggio alla compianta Carrie Fisher, che doppiava il personaggio di Angela.