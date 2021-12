Tragedia in Messico, l'attrice Tania Mendoza uccisa da un sicario davanti al figlio

Tania Mendoza è stata uccisa in un agguato mentre si trovava fuori dal complesso sportivo della città di Cuernavaca insieme ad altri genitori. L’attrice aveva recitato in La Regina del Sud serie Netflix tratta dal romanzo di Arturo Perez Reverte.

Mendoza aveva 42 anni ed è stata uccisa da due uomini armati che sono arrivati in motocicletta. Uno di loro le ha sparato più volte prima di scappare con il suo complice. Secondo fonti locali, nessun arresto è stato effettuato finora, l'attrice è stata dichiarata morta dai paramedici che hanno raggiunto la scena del crimine, le indagini sembrano essere in corso al momento.

L’attrice era diventata famosa dopo un ruolo da protagonista, Teresa Mendoza, nel film del 2005 La Mera Reina del Sur sul mondo del narcotraffico, successivamente ripreso nella serie Netflix. Mendoza è stata anche vittima di un rapimento nel 2010 insieme a suo marito, Rafael Sánchez Rojas, e suo figlio, che all'epoca aveva sei mesi. La coppia è stata portata in un rifugio dove è stata picchiata prima di essere rilasciata ore dopo dai tre rapitori mascherati. Dopo questo terribile e gravissimo episodio, la donna si era rivolta in diverse occasioni all'ufficio del procuratore generale dello Stato di Morelos per denunciare minacce di morte ricevute.



Questa tragedia avviene dopo quella che ha coinvolto Alec Baldwin sul set di Rust, su cui la polizia deve ancora fare luce.