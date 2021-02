La tragica storia di Kevin Tod Smith, l'attore di Marte in Xena che morì su un set

Kevin Tod Smith è uno dei tanti attori che purtroppo hanno perso la vita sul set in cui stavano lavorando. Non sempre le morti degli attori coincidono con azioni che stavano compiendo, ma indubbiamente l'evento resta più impresso nella mente del pubblico perché è una cosa che non si immagina possa accadere.

Kevin Tod Smith è divenuto celebre nel mondo dello spettacolo per aver interpretato Marte nelle serie cult degli anni ’90 Hercules, Young Hercules e Xena. L'attore morì il 15 febbraio 2002 in un incidente sul set del film a cui stava lavorando.

Smith era nato il 16 marzo del 1963 e la sua carriera nel mondo dello spettacolo ebbe inizio quasi per caso perché per anni aveva sognato di entrare nella squadra di rugby degli All Black. A causa di una brutta commozione cerebrale dovette ritirarsi dallo sport e durante il periodo di inattività, la sua storica fidanzata e successivamente moglie, lo iscrisse alle audizioni per un musical su Elvis Presley.

Fece il provino per un ruolo di bodyguard, ma poi ricevette quello di protagonista. Per anni continuò a lavorare in ambito teatrale per poi passare alla televisione nel 1995 con Hercules, la serie che gli avrebbe regalato il ruolo che lo avrebbe reso noto al pubblico del piccolo schermo. La sua interpretazione di Marte lo rese celebre per tutti gli anni '90 divenendo in poco tempo l'idolo delle convention a tema e dei fan.

Il 6 febbraio 2002 Kevin Smith si trovava a Pechino, in Cina, per concludere le riprese del film Warriors of Virtue: The Return to Tao. Era un'opportunità di lavoro molto ghiotta per l'attore dato che poteva lavorare con gli abilissimi stuntman del film La Tigre e Il Dragone. Proprio quando le riprese del film volgevano ormai al termine, stando alle fonti presenti sul luogo, Kevin Smith precipitò da un’altezza molto elevata.

Le sue condizioni apparvero subito molto gravi anche a causa di un grave trauma cranico. In ospedale rimase in coma per quasi dieci giorni per poi morire il 15 febbraio 2002 accanto alla moglie Suzanne e i genitori Geoff e Yvonne. La vita di Kevin Smith si concluse quando si stava per avvicinare la grande possibilità di recitare nella pellicola L’ultima Alba, con Bruce Willis.

