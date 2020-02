Il trailer di 9-1-1 mostra i protagonisti alle prese con un incidente di paracadutismo

La serie Fox con protagonisti i poliziotti e pompieri di Los Angeles sta per tornare: durante questa terza stagione abbiamo fatto la conoscenza con il personaggio di 9-1-1 interpretato da Ronda Rousey, ora possiamo scoprire quando andrà in onda la prima puntata dopo la pausa di metà stagione.

In calce alla notizia potete vedere un video promozionale dedicato all'episodio 11, in cui i protagonisti saranno impegnati nel difficile salvataggio di un paracadutista. Scopriamo inoltre che la programmazione regolare delle puntate riprenderà a partire dal prossimo 16 marzo. La testata online TV Guide ha intervistato l'attore Oliver Stark, chiedendogli cosa dovranno aspettarsi i fan dalla seconda parte della terza stagione: "Il primo episodio dopo la pausa ci vedrà impegnati con questo paracadutista rimasto incastrato sotto l'aereo da cui si è lanciato. Cercheremo di salvarlo stando sul tettuccio di un camion. Ci sarà un momento molto alla Tom Cruise in cui sarò in piedi tipo surfista mentre sfrecciamo lungo la pista di atterraggio... In quel momento ho pensato non ci posso crede lo stiamo facendo per davvero".

Quindi dopo le riprese subacquee nell'ultima puntata di 9-1-1 questa volta i pompieri e i poliziotti protagonisti della serie dovranno fare i conti con un complicato incidente aeronautico.