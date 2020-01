Trailer in arrivo per Le Terrificanti Avventure Di Sabrina Pt. 3?

Il 9 gennaio ci riserverà delle terrificanti sorprese, a quanto pare. Diversi post con video, immagini e caption di accompagnamento a tema condivisi negli ultimi giorni dai profili dello show Netflix con protagonista Kiernan Shipka ci farebbero pensare all' arrivo di un trailer per la terza parte de Le Terrificanti Avventure Di Sabrina , in uscita il 24 gennaio sulla piattaforma streaming. Termine ricorrente, ovviamente, l'inferno, che viene appropriatamente menzionato un po' ovunque, dato che le missioni prioritarie di Sabrina al momento sono a) Recuperare Nick (Gavin Leatherwood) dalle profondità degli inferi e b) difendere il trono infernale dalle grinfie dell'affascinante Principe dell'Inferno, la new entry Sam Corlett . Cosa ci verrà mostrato dunque nel trailer (ammesso e non concesso che di quello si tratti realmente)? Una prima occhiata agli Inferi ci sembra più che logica, ma chi incontreremo lì? E ci verrà concesso un primo sguardo anche agli altri due nuovi arrivati a Greendale? Lo scopriremo tra meno di 48 ore (si spera!). E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

only two days. see you there, witches 🖤 pic.twitter.com/4MMeBKNW60 — Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) January 7, 2020

she’s got fire in her blood 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/9UwQ2XTWet — Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) January 7, 2020

get in witches, we're going straight to hell 🚒 pic.twitter.com/2nZ7lzkDST — Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) January 7, 2020

something's coming, witches. are you ready? only three more sleeps... pic.twitter.com/NnLAIS5fLP — Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) January 6, 2020