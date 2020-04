Ancora un trailer per l'atteso Stargirl, il nuovo show del DC Universe

The CW ha diffuso in streaming il nuovo teaser trailer ufficiale di Stargirl, nuovo show che entrerà a far parte del DC Universe dell'omonima piattaforma in streaming, ma che verrà trasmesso anche dal network aprendo così la strada a futuri e possibili crossover con l'Arrowverse.

Nel nuovo trailer, oltre a vedere la giovane eroina protagonista in azione, si mette ben in evidenza il ruolo da spalla ("sidekick") interpretato da Luke Wilson, nel ruolo appunto di Pat Dugan / S.T.R.I.P.E. Si tratta infatti del patrigno di Courtney/Stargirl, che un tempo era la spalla di Starman, da cui Courtney ha ereditato lo scettro; Pat è anche un meccanico che gestisce un robot di sua creazione con cui aiuerà la protagonista. Nel trailer vediamo proprio la macchina in azione.

Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente della possibilità di incrociare il nuovo show con quelli già esistenti della CW come Flash e Geoff Johns non si è tirato indietro, ammettendo la possibilità di un ingresso nello show di Flash e persino di Green Lantern, che secondo il produttore esistono nell'universo raccontato nella serie: "Parleremo di The Flash e Green Lantern, perché esistono nel mondo dello show e nella JSA. C'è una foto di loro che si vede nel primo episodio e abbiamo altre idee in serbo per il futuro, ma Jay Garrick e Alan Scott saranno sempre i più importanti. Sono i grandi eroi della JSA e il loro impatto è ancora forte, inoltre sono dei personaggi fantastici. Sono parte della lineup originale della JSA e avranno importanti ripercussioni in tutto lo show. Non voglio spoilerare troppo, per adesso mi fermo qui".

Finora abbiamo visto relativamente poco di questa nuova serie, ma considerata la personalissima connessione tra Geoff Johns e il personaggio di Stargirl, possiamo certamente aspettarci un'ottima qualità.