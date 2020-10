Primo trailer per Barbarians, la risposta di Netflix a Vikings

Continua ad arricchirsi il catalogo del colosso dello streaming americano: dopo l'annuncio della serie Netflix incentrata su Lost Ollie, ecco il trailer di una nuova opera che siamo sicuri farà felici tutti gli appassionati di Vikings.

Si intitola "Barbarians" e sarà incentrata sugli avvenimenti che culmineranno con la battaglia di Teutoburgo, scontro che arrestò del tutto l'espansionismo romano in Germania. In calce alla notizia potete trovare il video che ci mostra alcuni dei personaggi che conosceremo nel corso delle puntate, nel cast troveremo David Schutter, Laurence Ropp e Bernhard Schutz. Per rendere ancora più autentica la serie, che ci racconterà la storia della celebre battaglia dal lato della popolazione germanica, le puntate saranno girate interamente in tedesco e latino.

Ecco il commento della dirigente di Netflix Rachel Eggebeen: "Conosciamo la prospettiva romana della storia grazie agli scritti che i romani ci hanno lasciato, invece non sappiamo molto dal lato germanico. Il team ha lavorato a stretto contatto con gli storici, ma hanno anche sviluppato una storia appassionante con degli ottimi personaggi". Barbarians farà il suo debutto su Netflix il 23 ottobre, ancora non conosciamo però il numero esatto di episodi della prima stagione. Per finire vi lasciamo conl'elenco delle prossime serie in uscita su Netflix.