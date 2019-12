L'ultimo trailer di Crisi sulle Terre Infinite trasforma la disperazione in speranza

Attenzione, fan dell'Arrowverse: un nuovo extended trailer di Crisi sulle Terre Infinite è appena stato diffuso online da The CW, e fidatevi quando vi diciamo che volete davvero cliccare sul tasto play.

Se volete un assaggio più gustoso di ciò che vedremo nei prossimi 5 episodi degli show dell'Arrowverse, allora non esitate a far partire il video che trovate anche in testa alla notizia.

Se, invece, volete riservarvi la sorpresa per dopo, allora evitate, perché nonostante la breve durata, il nuovo extended trailer è ricco di eventi.

Molta dell'attenzione sembrerebbe riversarsi sul personaggio di Superman interpretato da Tyler Hoechlin che, come ci aveva anticipato anche un precedente trailer di Crisi, andrà incontro a un triste destino in almeno una delle timeline del Multiverso... Anche se poco dopo ci viene mostrato il piccolo Kent, il figlio di Lois e Clark, che rivedremo anche in Superman & Lois (se The CW ordinerà gli episodi).

Intanto, alcuni degli altri momenti del trailer degni di nota sono le parole di Bruce (Kevin Conroy) e del Superman di Routh (queste ultime in particolare risuonano speranzose nelle orecchie dello spettatore) e gli addii degli "ammiragli" dell'Arrowverse. E, ovviamente, l'"assemblaggio" del team più super che si possa avere sul piccolo schermo.

Crisi sulle Terre Infinite debutterà questa domenica su The CW, per poi proseguire fino a gennaio 2020.