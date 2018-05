Trailer e data di debutto per la 2a stagione di Goliath, la serie Prime Original di Amazon

Amazon Prime Video ha annunciato l'arrivo della seconda stagione per la serie TV drammatica Goliath, disponibile nel catalogo Prime Original, che racconta le vicende dell'avvocato Billy McBride. La prima puntata andrà in onda venerdì 15 giugno, e per l'occasione il colosso dell'e-commerce ha condiviso un nuovo trailer.

Il protagonista di Goliath è Billy Bob Thornton, che grazie alla sua interpretazione del legale si è guadagnato un Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica; McBride, subito dopo aver vinto un'importante causa contro la Borns Tech, non può godersi nemmeno un minuto di riposo ed è costretto suo malgrado a tornare subito al lavoro, dopo l'arresto del figlio ancora minorenne di un suo amico, accusato di duplice omicidio.

Come era lecito aspettarsi, col progredire delle indagini emergeranno nuovi dettagli sul caso, che cambieranno le carte in tavola.

Il cast della nuova stagione della serie TV si arricchisce con l'aggiunta di Mark Duplass, che ha già recitato in Togetherness e Room 104, che vestirà i panni di Tom Wyatt; Morris Chestnut, già vista in azione nelle pellicole Think Like a Man e The Best Man, che interpreterà l'ufficiale giudiziario Hakeem Rashad, ed infine Ana De La Reguera, che i fan avranno già visto nella popolare serie TV di Netflix, Narcos.

Jennifer Salke, il boss di Amazon Studios, afferma: "Siamo molto contenti di aver rinnovato Goliath per una seconda stagione, e di avere ancora a bordo il vincitore del Golden Globe Billy Bob Thornton. Questo nuovo capitolo della storia di Billy McBride racconterà delle vicende molto evocative ma allo stesso tempo frammentate, che indagheranno sulle luci e soprattutto sulle ombre di un sistema politico e giudiziario corrotto".