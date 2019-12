Sorpresa per i fan di Fate/Stay Night Heaven's Feel III, trailer e data di uscita del film

I fan hanno potuto ammirare la key visual di Fate/Stay Night Heaven's Feel III, atteso lungometraggio di animazione dedicato alla storia ideata da Kinoko Nasu. Adesso scopriamo quando sarà possibile vederlo nelle sale giapponesi grazie ad un nuovo trailer.

Potete trovare il messaggio in calce alla notizia, oltre al breve video teaser l'account ufficiale di Twitter dedicato alla saga fa sapere che il film arriverà nelle sale giapponesi a partire dal prossimo 28 marzo. Un'uscita negli Stati Uniti è già stata confermata, ma ancora non è stato annunciato se i fan americani potranno vedere la pellicola in contemporanea con quelli giapponesi.

Alla regia troveremo Tomonori Sudou, già responsabile di "Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works" e "Fate/Zero", la sceneggiatura sarà invece opera di Takahiro Miura, mentre la colonna sonora sarà composta da Yuki Kajiura. Ricordiamo che Heaven's Feel sarà il capitolo conclusivo di una trilogia.

Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più su queste opere, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Fate/Stay Night Heaven's Feel I, prima parte della saga che ci racconta le vicende di Shirou Emiya e Rin Tohsaka, mentre cercano di sopravvivere alla mortale "Guerra del Santo Graal", l'anime sarà prodotto da Ufotable e distribuito in Italia da Dynit, che ha confermato l'uscita nelle sale italiane.