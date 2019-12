Ecco il trailer e la data di uscita di Treadstone, ambientata nel mondo di Jason Bourne

Dopo il trailer di Treadstone dello scorso ottobre, Amazon Prime Video ha pubblicato un nuovo filmato dedicato a questo nuovo prodotto originale ambientato nell'universo narrativo di Jason Bourne, confermando inoltre la data di uscita.

Treadstone narra la storia del programma di operazioni segrete della CIA noto appunto come Operazione Treadstone e sarà disponibile a livello internazionale su Prime Video a partire dal 10 Gennaio 2020.



I produttori sono gli stessi della saga Bourne e nella serie esploreranno l'origine dell'Operazione Treadstone, il celebre programma di attività segrete sotto copertura della CIA che utilizza la modifica dei comportamenti per trasformare alcune reclute in assassini quasi sovrumani.

Nello specifico, la prima stagione dello show segue le vicende degli agenti dormienti in tutto il mondo che vengono misteriosamente “risvegliati” per adempiere alle loro missioni mortali. Tra i membri del cast, segnaliamo Jeremy Irvine, Tracy Ifeachor, Omar Metwally e Brian J. Smith.



Nel trailer, che trovate in cima all'articolo, viene spiegato che Treadstone "è un programma ideato dai sovietici per creare armi umane", con lo scopo di assegnargli compiti che "non penserebbero mai di fare". Si vedono poi le prime conseguenze del risveglio di alcune delle persone sottoposte al programma. Siete incuriositi da questa nuova serie?



Ricordiamo infine che a inizio anno erano state annunciate cinque new entry nel cast di Treadstone, con alcuni dettagli sui personaggi.