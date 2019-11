Dopo il trailer de L'immortale, Salvatore Esposito allude al ritorno di Ciro in Gomorra 5?

Soltanto ieri veniva condiviso il trailer ufficiale de L'immortale, il film spin-off di Gomorra - La serie che riprende le vicende del personaggio di Ciro, dato per morto alla fine della terza stagione della serie.

A stupirsi della rivelazione, insieme a tutto il pubblico di fan della serie tratta dal romanzo di Roberto Saviano, anche Salvatore Esposito, interprete di Genny Savastano e responsabile diretto della (presunta) morte di Ciro l'immortale. L'attore, ricondividendo il trailer sulla sua pagina Facebook, ha commentato: "Makketiello fammi capire una cosa : Ciro è vivo ed il 5 Dicembre ,ne #Limmortale ,scoprirò cos'è successo ? Cioè davvero in #Gomorra5 rivedremo #GennySavastano e #cirodimarzio insieme?".

Ciro l'immortale era stato visto l'ultima volta alla fine della terza stagione, al termine della quale veniva colpito da un colpo di pistola e gettato nelle acque del Golfo di Napoli. Proprio da questa scena ripartirà il film, che fungerà da ponte fra le due stagioni di Gomorra rimanendo comunque un'opera autonoma e a sé stante: secondo la sinossi ufficiale, il film racconterà anche la vita di Ciro Di Marzio e gli eventi che lo hanno trasformato nel temuto e rispettato Immortale. Attraverso i suoi ricordi si tornerà indietro nel tempo fino al terremoto del 1980, durante il quale il neonato Ciro sopravvive per miracolo e resta abbandonato tra le macerie. Dieci anni dopo vediamo il bambino, che ha dovuto crescere in fretta, sopravvivere arrangiandosi come può tra i vicoli di Napoli.

Interpretato e diretto da Marco D'Amore, su una sceneggiatura di Leonardo Fasoli, L'immortale verrà distribuito nelle sale italiane da Universal Pictures a partire dal prossimo 5 dicembre; nel cast anche Darta Danevica, Aleksey Guskov, Salvatore D'Onofrio, Gennaro Di Colandrea e Nello Mascia. D'Amore ha esordito alla regia proprio per alcuni episodi della quarta stagione di Gomorra - La serie, che tornerà con la quinta stagione presumibilmente nel corso del 2020.