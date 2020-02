Primo trailer per Diavoli, la serie originale Sky con Alessandro Borgi e Patrick Dempsey

Con un misto tra calma glaciale e la costante sensazione di essere sempre sul filo del rasoio, le prime immagini di Diavoli lasciano sicuramente il segno: la serie originale Sky Atlantic sta per arrivare e vedrà protagonisti Alessandro Borgi e Patrick Dempsey.

La notizia che Sky avrebbe realizzato una serie TV intitolata Diavoli (Devils) risale al 2018 e da lì, tranne le pochissime immagini dal set, se n'era sentito parlare poco o niente. Adesso, a due anni dall'annuncio, finalmente il progetto ha preso forma e si mostra nel trailer che troverete in calce.

Basata sull'omonimo best-seller di Guido Maria Brera, lo show, girato in lingua inglese, si presenta come un financial thriller che mira a svelare gli intrighi e i sotterfugi del mondo dell'alta finanza. Luca Bernabei, amministratore delegato della società Sky Italia, ha dichiarato:

"Diavoli sarà la prima serie al mondo che svelerà i segreti dei nuovi padroni del mondo e con storie avvincenti, perché anche loro sono uomini. Anche se si comportano come dei."

La serie è ambientata a Londra, all'interno di una sede locale di una grande banca americana, e seguirà le vicende di Massimo Ruggero (Borgi), appena trasferitosi dall'Italia, e dell'amministratore delegato Dominic Morgan (Dempsey). Ruggero si troverà al centro di una vera a propria guerra finanziaria intercontinentale, in cui gli Stati Uniti cercheranno di controllare le più importanti borse europee.

La storia si svolge sullo sfondo della crisi economica e del crollo delle borse del 2008 e, in una situazione così tragica, Ruggero dovrà scegliere se mantenere saldi i propri valori o cedere alle pressioni dello spietato gioco di potere.

Diavoli sarà distribuita tra poco più di due mesi, il prossimo aprile.