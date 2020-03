Primo trailer per Home Before Dark, nuova serie della showrunner di Daredevil

Continua la scalata della Apple+ ai vertici dell'intrattenimento casalingo on demand: sul canale della piattaforma streaming è appena stato condiviso il primo trailer di Home Before Dark, nuovissima serie frutto del lavoro delle showrunner Dara Resnik (Daredevil) e Dana Fox (How to Be Single).

Apple+ continua a sfornare nuove produzioni le quali, si spera, possano essere al pari del grande successo internazionale che è Servant, serie molto apprezzata di M. Night Shyamalan, che è già al lavoro su una seconda stagione.

Anche stavolta la piattaforma sembra aver puntato nuovamente ad una produzione dai toni thriller, ma allo stesso tempo indirizzata ad un pubblico più giovane. Di seguito la sinossi ufficiale della serie:

"La drammatica serie misteriosa, prodotta da Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, In The Heights) e ispirata ai reportage della giovane giornalista investigativa Hilde Lysiak, segue una ragazza (Brooklynn Prince) che si trasferisce da Brooklyn alla piccola cittadina sul lago che suo padre (Jim Sturgess) si è lasciato alle spalle. Mentre è lì, la sua ostinata ricerca della verità la porta ad indagare su un caso irrisolto che tutti in città, incluso suo padre, si sono sforzati di seppellire."

La storia è ispirata alle vere inchieste scolte da Hilde Lysiak, che all'epoca dei fatti aveva appena 9 anni, e tra misteri, amicizia e crescita ci porterà a scoprire i lati più nascosti di una tranquilla cittadina di periferia.

Home Before Dark debutterà il prossimo 3 aprile su Apple+ e vedrà alla sedia di regia Jon M. Chu, noto per il secondo e terzo capitolo del franchise Step Up, G.I. Joe - La vendetta, Now You See Me 2 e Crazy Rich Asians