Niente trailer per Le Terrificanti Avventure di Sabrina, ma un video musicale

Devono avere gli altoparlanti laggiù, perché le note di Straight To Hell, il nuovo video musicale de Le Terrificanti Avventure di Sabrina risuonano "dritte fino all'inferno".

Nei giorni passati gli account ufficiali della serie targata Netflix, Le Terrificanti Avventure di Sabrina, avevano anticipato una sorpresa per i fan dello show che sarebbe stata rivelata oggi.



Ma quel che si credeva potesse trattarsi di un trailer per la terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina , il cui arrivo sulla piattaforma streaming è stato annunciato per il 24 gennaio, si è rivelato essere... un video musicale.



Ma tra coreografie, costumi ed effetti visivi che fanno molto primi anni 2000, le prime avvisaglie dell'ufficializzazione del Fright Club, e un motivetto che effettivamente ti entra in testa come promesso dalla caption del video (ma non quanto il tormentone Toss a Coin to Your Witcher), ci vengono mostrate anche alcune immagini che sembrerebbero se non provenire direttamente da delle scene della terza parte dello show, almeno presentarle.



E, tra queste, in cui scorgiamo anche i personaggi di Michelle Gomez (Mary Wardwell), Chance Perdomo (Ambrose Spellman), Gavin Leatherwood (Nicholas Scratch) e persino Luke Cook (The Dark Lord), c'è spazio anche per una delle new entry dello show, Sam Corlett, il Principe dell'Inferno.



Nella terza parte de Le Terrificanti avventure di Sabrina, la nostra streghetta dovrà discendere negli Inferi per recuperare il suo ragazzo, Nick, ma allo stesso tempo dovrà far valere il titolo nobiliare appena acquisito contro un altro reale del posto...