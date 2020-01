Primo trailer per Mythic Quest: lo showrunner di Modern Family si unisce alla serie Apple+

La piattaforma Apple+ è una delle più recenti ad essere state distribuite, ma grazie a titoli come Dickinson, The Morning Show e Servant ha ben presto conquistato una fetta del mercato dell'intrattenimento streaming e non sembra arrestare la sua corsa: ecco il primo trailer di Mythic Quest: Raven’s Banquet, la comedy series sviluppata con Ubisoft.

La serie è ambientata in un'azienda sviluppatrice di videogame e, tra esilaranti battute e improbabili vicende, alcune delle quali hanno luogo proprio all'interno dei mondi virtuali, conosceremo meglio il personaggio interpretato da Rob McElhenney, conosciuto dai più per il suo ruolo in It's always Sunny in Philadelphia.

Oltre ad una prima occhiata alla serie, il trailer rivela anche la partecipazione di due professionisti d'eccezione: Charlie Day, produttore di It's always Sunny in Philadelphia, e Megan Ganz, sceneggiatore di Community e Modern Family.

La serie originale Apple vedrà McElhenney nei panni di un egocentrico programmatore, nonché protagonista, al fianco del quale ci saranno F. Murray Abraham (The Grand Budapest Hotel, Scarface), Danny Pudi (Community), Imani Hakim (Tutti odiano Chris), Charlotte Nicdao (Thor: Ragnarok), David Hornsby (It’s Always Sunny in Philadelphia), Ashly Burch (Final Space), Elisha Hennig (The Sinner) e Jessie Ennis (Better Call Saul).

La serie è prodotta a quatto mani da Apple TV+, Ubisoft, Lionsgate e 3 Arts Entertainment e sarà composta da nove episodi da 30 minuti ciascuna: la data d'uscita? Il 7 febbraio!

Per altre curiosità sulle prossime uscite vi rimandiamo all'annuncio della serie Dickinson e alle nostre recensioni di The Morning Show e di Parasite del regista Bong Joon-ho.