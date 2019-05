Il primo trailer di Nancy Drew ci dà un assaggio dell'avventura soprannaturale

Mentre nel pomeriggio vi abbiamo mostrato il primo poster di Nancy Drew, ora vi alleghiamo in questa news il primo trailer ufficiale della serie televisiva: potete visionarla, comodamente, all'interno della notizia.

Kennedy McKann sarà la protagonista, nei panni di Nancy Drew. Quest'avventura soprannaturale è ispirata ai famosi romanzi in cui la Drew è comparsa.

Nancy Drew è una detective adolescente il cui intuito l'ha aiutata sempre a risolvere misteri nel suo paese natale, Horseshoe Bay, Maine. Dopo la prematura ed improvvisa morte della madre, Drew decide di lasciare il suo mestiere per tornare a studiare al college. Ma quando avviene un omicidio, Nancy inizia a investigare su chi sia stato: la sua nemesi George Fan (Leah Lewis); la ragazza ricca dal passato misterioso Bess Marvin (Maddison Jaizani); il fidanzato segreto di Nancy, Ned “Nick” Nickerson (Tunji Kasim), o Ace (Alex Saxon)?



Tutto si complica quando uno spettro inizierà ad inseguirla: è lì per aiutarla oppure no?

Noga Landau, Melinda Hsu Taylor, Josh Schwartz, Stephanie Savage e Lis Rowinski sono i produttori di questo serial che debutterà prossimamente sul network statunitense The CW.