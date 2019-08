Ecco il trailer della nuova serie sci-fi di Netflix intitolata The I-Land

Continua ad arricchirsi il catalogo di Netflix: questa volta gli amenti delle atmosfere misteriose di Lost saranno entusiasti della nuova serie sci-fi attualmente in produzione e intitolata The I-Land. Vediamo il primo trailer che ci fa conoscere meglio il mondo e i protagonisti dello show.

Nel video, che potete trovare in calce alla notizia, vediamo 10 sconosciuto risvegliarsi in un'isola tropicale. Vestiti uguali, le dieci persone non si conoscono e soprattutto non hanno idea di come sono finiti in quella situazione. Da notare la citazione a Lost, quando la protagonista afferma: "Cosa? Il nostro aereo è precipitato?". Nel cast troveremo Natalie Martinez nel ruolo di Chase, insieme a Kate Bosworth, Alex Pettyfer, Kyle Schmid e Bruce McGill.

La prima stagione sarà composta da 7 episodi e sarà disponibile a partire dal 12 settembre. Ecco la sinossi ufficiale: "Dieci persone si sono risvegliate in quest'isola pericolosa senza ricordi su chi sono o su come sono finiti laggiù, ma cercheranno lo stesso di tornare a casa. Scopriranno presto che il mondo non è come sembra. Di fronte alle sfide poste da I-Land dovranno cercare di migliorare sé stessi, o morire nel tentativo".

Continuano le novità di Netflix, il servizio ha appena rinnovato Mr. Iglesias per una seconda stagione e ha anche annunciato una nuova serie TV intitolata Firefly Lane.