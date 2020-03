Primo trailer di One Day at a Time 4: ci aspettano sex jokes, umorismo e imbarazzo

L'esuberante show targato Pop TV è arrivato alla sua quarta stagione: One Day at a Time 4 arriverà tra pochi giorni e, come le precedenti stagioni, ci riserverà doppi sensi, battute ambigue e soprattutto tante, tantissime risate. Scopritelo con noi dopo il salto!

La serie, in Italia rinominata Giorno per Giorno, vedrà tornare sul piccolo schermo la giovane e disillusa Penelope, da sempre membro onorario del Club dei single, e della sua famiglia americo-cubana.

Anche in questa stagione i sex jokes e l'umorismo, tutt'altro che sottile, accompagneranno "giorno per giorno" questa insolita famiglia.

Sul set ritroveremo Marcel Ruiz (Alex Alvarez), Justina Machado (Penelope Alvarez), Todd Grinnell (Schneider), Isabella Gomez (Elena Alvarez), Stephen Tobolowsky (Leslie Berkowitz) e Rita Moreno (Lydia Riera).

One Day at a Time, andata in onda nel 2017, nasce come reboot dell'omonima serie del 1975 creata da Norman Lear e, dopo tre anni sulla piattaforma Netflix, è stata accolta in casa Pop TV e rinnovata per una quarta stagione, in onda dal prossimo 24 marzo.

Se ancora non vi abbiamo convinti a seguirla, cosa aspettate? Lasciatevi consigliare e leggete le nostre 5 ragioni per guardare One Day at a Time!