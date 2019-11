Ecco il trailer di "Open Your Eyes", settimo episodio di The Walking Dead 1

La AMC ha diffuso in rete il trailer ufficiale del settimo e attesissimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, intitolato "Open Your Eyes", dove a quanto pare il sopravvissuto Saddiq (Avi Nash) mostrerà al pubblico tutti i dettagli della terribile notte in cui hanno attaccato i Sussurratori di Alpha (Samantha Morton).

Come suggerisce il sito americano Comicbook.com, Saddiq potrebbe essere l'unico sopravvissuto della tremenda carneficina perché costretto da Alpha a partecipare alla mattanza, come si evincerebbe dal suo PTSD e dei suoi attacchi di panico, come per altro approfondito nel precedente episodio, "Bonds", il sesto della stagione. Il disturbo post traumatico da stress del personaggio va comunque peggiorando e nel trailer vediamo che Saddiq ricorda il suo trauma attraverso delle visioni di quanto successo, che saranno poi molto probabilmente il mezzo con cui scopriremo la verità su quella notte.



Nel trailer lo vediamo aggirarsi per Alexandria e vedere Alpha ovunque, con alcuni rimandi al passato davvero inquietanti per lui, che fanno riaffiorare istante dopo istante tutti gli orrori che ha dovuto subire e forse compiere. Nel filmato vediamo anche Carol e Daryl ancora in missione e diverse altre sorprese che vi lasciamo scoprire.



The Walking Dead 10x07, "Open Your Eyes", andrà in onda in America il prossimo 17 novembre.