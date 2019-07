Ecco il trailer dell'ottava stagione di Arrow, Charlie Barnett è nel cast

Anche se il cast lascia intendere che non sarà un addio, la prossima stagione di Arrow, la numero 8 per essere chiari, sarà l'ultima che andrà in onda su The CW.

E se il commovente video di saluti di Stephen Amell non vi è bastato, in seguito al San Diego Comic-Con è stato mostrato un primo trailer ufficiale di questa attesa ultima stagione della serie tv che ha dato vita al cosiddetto Arrowverse.

Stephen Amell torna nel ruolo di Oliver Queen, David Ramsey in quelli di John Diggle, Katie Cassidy in quelli di Laurel/Black Siren e Rick Gonzalez nei panni di Rene Ramirez/Wild Dog, mentre Juliana Harkavy sarà Dinah Drake/Black Canary. Charlie Barnett (Russian Doll) è il nuovo membro del cast ee interpreterà Diggle, Jr. — conosciuto come J.J. — il figlio di John Diggle (David Ramsey) e Lyla Michaels (Audrey Marie Anderson) nato post-Flashpoint. Incontreremo J.J. nel futuro come leader della Deathstroke Gang, dove si scontrerà con Mia e il suo fratellastro adottivo, Connor.



Basato sul popolare fumetto della DC Comics, lo show è prodotto da Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Wendy Mericle e Sarah Schechter. La produzione è affidata a Bonanza Productions Inc. in associazione con Berlanti Productions e Warner Bros. Television.