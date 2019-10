Ecco il trailer di Prank Encounters, scherzi da paura con Gaten Matarazzo

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Prank Encounters, la nuova serie condotta da Gaten Matarazzo (Dustin di Stranger Things), basata su candid camera in cui sono messi in scena scherzi dai contorni horror e paranormali ai danni delle malcapitate vittime.

Ogni episodio della serie, come descrive Netflix in una nota, ha per protagonisti due estranei, alle prese con la loro vita di tutti i giorni, finché "i loro percorsi si incontrano e le loro giornate si trasformano in sorprese soprannaturali. Quando la paura incontra il divertimento, Prank Encounters è lo spettacolo di scherzi con telecamera nascosta più elaborato mai ideato."

Il trailer mostra per esempio una famiglia barricata in casa, in una situazione di ansia e tensione crescente, quando sembra che un minaccioso personaggio mascherato voglia fare irruzione. In sovrimpressione compaiono le scritte: "Non aprire la porta - Non fidarti di nessuno - Specialmente di questo tizio" e a questo punto spunta il faccione simpatico di Gaten Matarazzo, che blocca l'aggressore e annuncia: "Siete su Prank Encounters!"

"Ragazzi, voi siete matti" dice una delle vittime dello scherzo. "Certo, siamo matti" conferma Matarazzo.

Il video prosegue su questa falsariga, mostrando situazioni spaventose e inspiegabili, come un orso di pezza che si muove da solo.

Nei mesi scorsi, Prank Encounters aveva suscitato polemiche perché a molte vittime del programma era stato fatto credere di essere al primo giorno di lavoro, e la cosa sembrava irrispettosa nei confronti dei disoccupati.

Dopo questa incursione nel mondo delle candid camera, Gaten Matarazzo riprenderà a interpretare il ruolo di Dustin nel già annunciato Stranger Things 4.