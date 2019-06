Fear the walking dead 5: la ricerca continua nel trailer dell'episodio 2

L'AMC mostra in un trailer alcune anticipazioni del secondo episodio della quinta stagione Fear the walking dead. Mentre continuano le ricerche di Altea il nostro gruppo di eroi è messo di fronte a una minaccia sempre più vicina, che lascia presagire un'era ad alta radiazioni peggiore delle precedenti.

Il trailer di The hurt that will happen, il secondo episodio della quinta stagione di Fear the walking dead (sono disponibili dettagli su Logan di Fear the walking dead 5) è stato da poco rilasciatp da AMC.

Ecco la trama ufficiale della puntata:

Morgan e Alicia incontrano un sopravvissuto; il gruppo lotta per raggiungere il proprio obiettivo; Strand prende contatti.

Dunque continuano le ricerche per ritrovare Althea, la quale è stata attaccata alle spalle mentre stava investigando su un'organizzazione misteriosa con legami importanti. La minaccia per il gruppo emerge sempre di più, e inoltre Victor Strand si ritrova faccia a faccia con Daniele Salazar, che era scomparso.

Durante la missione per salvare Al, i nostri eroi si imbatteranno in nuovi segni che preannunciano una nuova era ad alte radiazioni, con testi di zombie appese agli alberi, che rendendo il tutto ancora più angosciante.

A proposito di un tale scenario il co-showrunner Andrew Chambliss ha dichiarato che non svelerà nulla, se non che si tratta di un avvertimento e che colui che ha appeso quelle teste lungo la strada, utilizzando il loro stesso intestino come corda, evidentemente non vuole che i nostri personaggi indaghino e vedano altro su quel luogo. Ha poi aggiunto di volere rappresentare tramite questi episodi un mondo poco invitante, in cui le persone non si fidano l'uno dell'altra, e le stesse offerte di aiuto vengono viste con diffidenza.

