Il trailer della seconda stagione di Kingdom avvisa che "Scorrerà il sangue"

Dopo il teaser della seconda stagione di Kingdom, che confermava l'uscita dei nuovi episodi il 13 marzo, Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale della serie sudcoreana con protagonisti Ju Ji-Hoon e Bae Doona (Cloud Atlas, Sense 8).

Nella descrizione del video, che potete visionare in cima all'articolo, il colosso dello streaming ci avvisa: "Alcuni soccomberanno. Altri ce la faranno. Scorrerà il sangue. Nessuno potrà sottrarsi alla violenta guerra tra vivi e morti". L'epidemia di zombie che ha colpito il regno, infatti, sta per abbattersi con tutta la sua violenza sulla popolazione. Ambientato nella Corea medievale del periodo Joseon (ossia il periodo di tempo che va dal 1392 al 1897 e in cui regnò l'omonima dinastia), la serie presenta anche tutte le dinamiche della lotta per il potere e segue le vicende del principe legittimo Lee Chang (Ju Ji-Hoon), impegnato in una missione disperata, volta a capire le origini di questo male che affligge il regno e a provare a salvare i suoi sudditi.

Kingdom è diretta da Kim Seung-Hun e sceneggiata da Kim Eun-Hee e si basa su una serie di webcomic coreana intitolata Land of the Gods. Oltre a Ju Ji-Hoon (Along with the Gods, Dark Figure of Crime) e Bae Doona nei panni di Seo-bi, nel cast figurano Ryu Seung-Ryong (Miracle at Cell No. 7, Extreme Job), Kim Sangho (The Beauty Inside, The Happy Life), Heo Joon-Ho (Jumong) e Jeon Seok-Ho (The Good Wife).



Kingdom è tra le serie Netflix in uscita a marzo più interessanti e vi ricordiamo che potete recuperare la prima stagione sul servizio streaming, in attesa di scoprire come evolverà la storia.