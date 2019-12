Il trailer della seconda stagione di You ci fa vedere Joe Goldberg completamente infuriato

È passato poco meno di un mese dall'annuncio della seconda stagione di You, ma possiamo già ammirare l'avvincente thriller prodotto da Netflix nel nuovo trailer dedicato alle puntate inedite della serie in cui troviamo Penn Badgley nella parte del protagonista.

Trovate il video come al solito in calce alla notizia, nel filmato possiamo ascoltare i pensieri di Joe, fuggito a Los Angeles per ricominciare la sua vita. Certe abitudini però sono molto difficili da superare e mentre si trova in un bar della città californiana, l'ex bibliotecario inizia a giudicare e a insultare tutti i presenti. Scopriamo inoltre che il suo nome sarà Will.

Nella nuova stagione quindi saremo testimoni di un ennesimo "amore" del protagonista, questa volta la vittima sarà l'aspirante chef Love Quinn, persona completamente diversa dall'ex interesse sentimentale di Joe. Il cast sarà composto da Penn Badgley e Ambyr Childers, mentre le aggiunte saranno Victoria Pedretti, Robin Lord Taylor, Adwin Brown, Chris D'Elia, James Scully, Jenna Ortega e Charlie Barnett.

Non rimane che aspettare il 26 dicembre, data in cui verranno aggiunti gli episodi inediti nel catalogo di Netflix, nel frattempo vi lasciamo con le prime immagini della seconda stagione di You, che ci mostrano l'identità della prossima vittima del personaggio di Penn Badgley.