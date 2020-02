Il trailer della terza stagione di On My Block annuncia la data di uscita delle puntate

Dopo gli eventi della seconda stagione di On My Block, i fan dello show di Netflix erano ansiosi di sapere come continueranno le avventure di Diego, Siena e tutti gli altri. Vediamo quindi il nuovo trailer delle prossime puntate.

In calce alla notizia potete vedere il particolare filmato, che ci fa sapere che la serie creata da Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez e Jeremy Haft sarà disponibile a partire dal prossimo 11 marzo.

Non sappiamo ancora da quanti episodi sarà composta la stagione, anche se possiamo aspettarci che come le due precedenti, anche questa si svolgerà in dieci puntate. Per chi non lo avesse mai visto, lo show coming of age segue la vita di quattro ragazzi, Diego Tinoco, Sierra Capri, Jason Genao e Brett Gray mentre si apprestano ad iniziare le scuole superiori, il tutto è ambientato nel quartiere di Freeridge, a Los Angeles, dove i quattro dovranno imparare a cavarsela da soli.

Gli appassionati della serie hanno dovuto aspettare più del previsto per la nuova stagione, a causa di problemi con il contratto dei protagonisti, un accordo tra le due parti è stato raggiunto a luglio, dando quindi il via alla produzione delle puntate inedite. Se siete curiosi di vedere lo show di Netflix, vi lasciamo con il trailer di On My Block 2.