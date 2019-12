Nel trailer della terza stagione di Suburra Aureliano è pronto a conquistare Roma

La conferma di una terza stagione della serie TV di Michele Placido era scontata, considerando l'elevato livello qualitativo dello show, come potete leggere nella nostra recensione della seconda stagione di Suburra. Vediamo quindi il trailer condiviso da Netflix per promuovere la parte conclusiva dello show.

La serie crime più famosa del servizio streaming statunitense tornerà nel corso del 2020, mostrandoci le conseguenze del suicidio di Lele e della lotta di potere per la conquista di Roma, in particolare dopo il risveglio dal coma di Manfredi, che comporta un ritorno in prima linea del clan Anacleti. In queste puntate verrà mostrato da vicino il mondo del Crimine, dopo che le stagioni precedenti avevano sottolineato il marcio e la corruzione presenti nella Chiesa e nello Stato.

Ritroveremo così tutti gli interpreti la cui bravura ha convinto sia critica che pubblico: insieme ad Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro potremo rivedere anche Claudia Gerini, Francesco Acquaroli e Adamo Dionisi. La regia invece sarà affidata a Arnaldo Catinari, mentre la sceneggiatura sarà il frutto di una collaborazione tra Ezio Abbate, Fabrizio Bettelli, Andrea Nobile, Camilla Buizza e Marco Sani.

L'ultima notizia che avevamo riportato della serie ci ha permesso di vedere la trasformazione del protagonista di Suburra, adesso invece in calce alla notizia potete trovare un breve video di presentazione delle prossime puntate, la cui data di uscita non è ancora stata rivelata.