Il trailer della terza stagione di Westworld arriva anche in italiano

Nel 2020 si torna a Westworld: la popolare serie TV fantascientifica riaprirà infatti i battenti il prossimo anno con la sua terza stagione, nonostante non ci sia ancora una data di uscita. Per i più curiosi, comunque, è già possibile dare uno sguardo a ciò che vedremo nel corso dei prossimi episodi.

La terza stagione della serie creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy si è infatti mostrata per la prima volta agli occhi dei fan durante il Comic-Con di San Diego tenutosi lo scorso luglio. Lo stesso trailer è ora disponibile anche per il pubblico italiano in versione doppiata.

Nel filmato possiamo cominciare a dare uno sguardo più approfondito a ciò che accadrà durante questa terza stagione, con Dolores (Evan Rachel Wood) fuggita da Westworld ed in giro quindi per il mondo reale ed il Caleb interpretato da Aaron Paul, forse la novità più attesa di questa stagione. Di quest'ultimo sappiamo che si tratterà di un operaio che cerca di sbarcare il lunario in maniera non proprio pulita partecipando ad alcune rapine.

La terza stagione di Westworld sarà probabilmente un grosso punto di svolta per l'intera serie, e qualcuno ha addirittura utilizzato il termine reboot per descriverla. Joy e Nolan, durante una recente intervista, hanno comunque spiegato quali saranno le principali novità che ci attenderanno negli episodi in onda durante il prossimo anno.