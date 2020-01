Il primo trailer di The Great annuncia la data d'uscita della commedia con Elle Fanning

Ultimamente il termine "anacronistico" è stato omaggiato con numerosi film e serie TV e tra poco ad aggiungersi alla lista ci sarà anche The Great, la nuova commedia in stile barocco prodotta da Hulu che vedrà protagonista Elle Fanning.

Dopo il grande successo de La Favorita (che come preannuncia il nome fu candidata a 10 Academy Awards, 12 BAFTA e 5 Golden Globe), la piattaforma streaming ha deciso di assumerne lo sceneggiatore Tony McNamara per creare una serie spin-off incentrata sulla figura di Catherine The Great.



Ad interpretare la donna è la stessa Fanning, che sposerà un impettito e imbarazzante Nicholas Hoult, che vestirà i panni di Pietro III: l'obiettivo? Diventare monarchi della grande Russia, ma il suo "amato" marito non le renderà semplici le cose.



Ecco quindi che nel trailer tra parrucche, usanze bizzarre e cani volanti traspaiono tutti i retroscena emotivi e i desideri di Catherine, la quale se da un lato è frustrata per le ristrette dimensioni della sua casa, dall'altro non può guardare sorridente il suo sposo.



Con un bel colpo di cosa l'anteprima annuncia anche la data d'uscita della serie: The Great sarà disponibile su Hulu dal prossimo 15 maggio... Speriamo che per allora quel cane sia atterrato.



Per altre curiosità sul lavoro di McNamara passate dalla nostra recensione de La Favorita e sugli altri membri del cast di The Great.