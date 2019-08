Il trailer di The Mandalorian debutterà questo venerdì al D23 Expo

The Mandalorian, prima serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars, è stata già rinnovata per una seconda stagione ma nonostante l'uscita sia prevista per novembre non abbiamo ancora avuto modo di vederla in azione.

Lo show di Jon Favreau si è infatti mostrato per la prima volta al pubblico durante la Star Wars Celebration tramite un footage che però non è ancora stato diffuso in rete. A pochi mesi dal debutto dello show insieme all'arrivo di Disney+ (il 12 novembre in America), però, è stato confermato che The Mandalorian sarà uno dei protagonisti del D23 Expo.

Per la precisione, come riporta l'Hollywood Reporter, il primo trailer ufficiale della serie debutterà il 23 agosto durante giornata dedicata a tutti i prodotti originali che approderanno sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino.

Se il filmato verrà in seguito diffuso in rete ancora non ci è dato sapere, ma a meno di tre mesi dal debutto di Disney+ è possibile che lo studio colga l'occasione per presentare finalmente la serie anche al grande pubblico.

Non ci resta dunque che attendere il 23 agosto, questo venerdì, per capire se la Disney è pronta a mostrare per la prima volta uno dei prodotti più attesi del suo servizio streaming; restando nel mondo di Star Wars, inoltre, ricordiamo che è confermato l'arrivo di altre due serie live-action: la prima dedicata a Cassian Andor (Rogue One: A Star Wars Story) e la seconda incentrata sull'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor.

Per saperne di più vi rimandiamo al calendario del D23 Expo.