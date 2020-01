L'ultimo trailer di The Walking Dead ha anticipato qualcosa sul futuro di Ezekiel

L'ultimo teaser trailer di The Walking Dead ci ha permesso di dare un primo sguardo alla seconda parte della decima stagione. I fan hanno subito notato una scena che ci svela qualcosa in più riguardo il futuro di Ezekiel.

Come ricorderete il personaggio interpretato da Khary Payton ha scoperto di avere un cancro alla tiroide. A causa dell'apocalisse zombie i soliti metodi per trattare questa malattia non sono disponibili per l'ex sovrano, che ha deciso di rivelare la sua condizione solo a Siddiq. Il medico di Alexandria aveva provato a convincerlo a considerare delle terapie alternative come l'agopuntura e l'ipnosi, ma Ezekiel aveva sempre rifiutato, coprendo il collo con una sciarpa per nascondere il bozzo presente sottopelle.

Nel video condiviso da AMC possiamo però vedere Ezekiel mentre parla con Daryl, senza indossare la sciarpa, secondo molti questo potrebbe essere un indizio del fatto che ha deciso di rivelare la notizia agli altri e magari di cercare un modo per tenere sotto controllo la malattia.

Inoltre secondo varie indiscrezioni nei prossimi episodi della serie rivedremo un vecchio personaggio di The Walking Dead, legato alla storia di Michonne. Ricordiamo che la seconda parte della decima stagione andrà in onda a partire dal prossimo 23 febbraio, data in cui vedremo finalmente la lotta tra i Whisperer i gli abitanti di Alexandria.