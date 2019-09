Primo trailer ufficiale per l'adattamento tv de La guerra dei mondi targato BBC One

La BBC One ha finalmente pubblicato online il primo e promettente trailer ufficiale per l'annunciato e attesissimo adattamento televisivo de La guerra dei mondi di H.G. Wells, capolavoro della letteratura fantascientifica che trova in questo take una sua location temporale adeguata e affascinante.

Lo show è ambientato nell'Inghilterra del 1900, e racconta la storia di una coppia la cui vita è interrotta da un'invasione aliena, cosa che costringerà i due ad abbandonare le lotte a carattere sociale in cui erano impegnati ed a lottare invece per avere salva la vita. I due innamorati saranno interpretati da Rafe Spall, conosciuto per aver recitato in The Big Short, e da Eleanor Tomlinson, che i fan conoscono per i ruoli interpretati ne Il cacciatore di Giganti e Death Comes to Pemberley.

In un'intervista del 2018 con la BBC, la Tomlison si è detta molto soddisfatta di lavorare al progetto, sensazione avvalorata anche dal fatto che l'attrice è una fan del regista Craig Viveiros, a cui sono stati affidati i lavori sulla serie.

Faranno parte del cast anche Robert Carlyle, già visto nel film Trainspotting ed in C'era una Volta, e l'attore Rupert Graves, che ha partecipato all'adattamento (sempre a cura della BBC) di Sherlock Holmes.



La guerra dei mondi uscirà sulla BBC One entro la fine del 2019.