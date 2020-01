Primo trailer ufficiale di Agatha Christie's The Pale Horse di Amazon Prime e BBC

Amazon Prime Vide e BBC hanno pubblicato online il primo e promettente trailer ufficiale dell'annunciata Agatha Christie's The Pale Horse, adattamento televisivo del celebre romanzo dell'autrice britannica che vede come grande protagonista l'ottimo Rufus Sewell, che per il servizio streaming ha già recitato in The Man in the High Castle.

Questa la sinossi ufficiale della serie: ""In una sera nebbiosa, qualcuno ha seguito e assassinato il povero reverendo Gorman, recatosi a portare gli ultimi conforti a una moribonda. Chi può essersi macchiato dell'omicidio di un generoso sacerdote apparentemente amato e stimato da tutti? La polizia avanza l'ipotesi che l'omicidio sia legato a una strana lista ritrovata in una scarpa del cadavere, un elenco di persone che però non sembrano avere alcun elemento in comune fra loro. Venuto a conoscenza della cosa, lo scrittore Mark Easterbrook, ricordandosi di una strana lite di cui era stato testimone, collega i fatti e comincia a indagare".



Alla sceneggiatura di The Pale Horse troviamo la nominata ai BAFTA Sarah Phelps, al suo quinto lavoro di adattamento di un'opera di Agatha Christie, dopo il successo ottenuto con quello del televisivo And Then There Were None. "La storia parla di cosa siamo capaci quando arriviamo alla disperazione e crediamo che tutte le luci siano spente al punto di rimanere da soli in preda all'oscurità", ha dichiarato l'autrice.



Agatha Christie's The Pale Horse arriverà su Amazon Prime a partire dal prossimo 13 marzo e promette atmosfere inquietanti e una trasposizione davvero elettrizzante e angosciosa.